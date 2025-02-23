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Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli

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MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. Milli birlik ve kardeşliği simgeleyen aranjmanda her çiçeğin sayısının verdiği mesaj dikkat çekti.

Ak Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda (Ankara Arena) gerçekleştirilecek. 75 asil, 35 yedek MKYK üyesinin belirleneceği kongrede ayrıca 15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK), üç kişilik Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ve beş kişilik Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için de seçim yapılacak. Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kongresine özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

Devlet Bahçeli'den AK Parti kongresine özel çiçek aranjmanı! İşte verilen mesaj

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI ARMAĞAN

Bahçeli'nin milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel aranjmanında yer alan 1071 adet gül Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfil İstanbul'un Fethi'ni, Türk Bayrağı çerçevesi birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir." ifadesine yer verildi.

Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYasar Unal:

İnce düşünceli, çok nazik adamdır aslında Bahçeli. Bakmayın siz kürsüden öyle avazı çıktığı kadar bağırıp sağa sola saldırdığına.

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

biz emekliler, seçimde reise ve bahceliye çelenk göndereceğiz

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Haber Yorumlarıhayatsız bjk:

tüm partiler ab ve abd'nin aparatı. Türk milleti yoksulluğa ve yok olmaya mahkum edilmiş. Allah yardımcımız olsun.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Apo ya da gönderseydiniz. Bir ortak AKP diğer ortak APO

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