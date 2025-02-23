Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli

Ak Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda (Ankara Arena) gerçekleştirilecek. 75 asil, 35 yedek MKYK üyesinin belirleneceği kongrede ayrıca 15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK), üç kişilik Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ve beş kişilik Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için de seçim yapılacak. Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kongresine özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI ARMAĞAN

Bahçeli'nin milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel aranjmanında yer alan 1071 adet gül Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfil İstanbul'un Fethi'ni, Türk Bayrağı çerçevesi birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir." ifadesine yer verildi.