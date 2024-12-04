DEVA Partisi'nin adayıydı: Terörden tutuklandı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya hesabından, son dönemden Suriye'de gerçekleşen gelişmelere ilişkin paylaşımlar yaptı.

TUTUKLANDI

Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya paylaşımları sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından ifadeye çağrıldı. Emniyetteki ifadesinin ardından gözaltına alınan Ekinci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Buradaki ifadesinde terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürüp, suçlamaları reddeden Cenap Akıncı, çıkarıldığı mahkemede 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

DEVA ADAYIYDI

Ekinci, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde DEVA Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştu.