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DEM Partililerin topa tuttuğu Mansur Yavaş'a ünlü isimden destek: Paçavraya paçavra denir

DEM Partililerin topa tuttuğu Mansur Yavaş'a ünlü isimden destek: Paçavraya paçavra denir
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Nevruz kutlamalarına dair sözleri DEM Parti cephesinin büyük tepkisini çekerken Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'dan destek paylaşımı geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmayla adından söz ettirdi.

MANSUR YAVAŞ NE DEDİ?

Yavaş, Şırnak'taki Nevruz kutlamalarını kastederek, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Yavaş'ın 'paçavra' çıkışı Özgür Özel'e de soruldu. Özel bu soruya, "Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır" yanıtını verdi.

ÜNLÜ İSİMDEN DESTEK GELDİ

Yavaş'ın sözlerinin yankıları sürerken Yalı Çapkını'nın İfakat'ından destek paylaşımı geldi. Gülçin Santırcıoğlu sosyal medya hesabından "Paçavraya paçavra denir. Bebek katili hain meşrulaştırılamaz" tepkisinde bulundu.

İşte Gülçin Santırcıoğlu'nun o paylaşımı;

DEM Partililerin topa tuttuğu Mansur Yavaş'a ünlü isimden destek: Paçavraya paçavra denir

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıSedat Macit:

paçavra paçavradır. selpak değeri bile olamaz

Yorum Beğen396
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıPerwer:

Sen önce giydiğin paçavranın hesabını ver, üzerinden kimler geçti onu söyle sürtüq

Yorum Beğen252
Yorum Beğenme209
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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Helal olsun, saygımı kazandı

Yorum Beğen262
Yorum Beğenme74
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Haber Yorumlarıslim shady:

Meşhur yorumcular nerede...Yoklar tabi...onlarda paçavralardan rahatsız ama dile getiremiyorlar...neden çünkü o zaman mansurun, ümitin tarafında olacaklar...

Yorum Beğen171
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıCHP Savar:

özgür özelde özür diliyor Mansur başkan adına CHP bitmiştir

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme81
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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Onların oyunu isterken yalakalık yapacağız diye ne paçavra diyebiliyordunuz nede bebek katiline sayın denmesine sesiniz çıkıyordu, ÖKÜZ ÖLDÜ ORTAKLIK AYRILDI DEMEKKİ

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme63
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Haber Yorumlarıahmetngl:

hırsızlar çeteleşmiş sizlere uyanda sizin gibidır Erdal deniz Kemal özgür yetmemiş gibi birde Ekrem eksikti dahada yetmemiş gibi Mansur var ben 3 dönem AKP ye oy vermedim ama şimdi hırsızların inadına tekrar AKP ye oy verecem inanın Erdoğan dan daha iyisi gelmez bir daha

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme82
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Seçimlerde buna oy veriyordunuz ne oldu?

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme53
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Haber YorumlarıÖnce Vatan:

Allah kimseyi bunlar gibi ikiyüzlü yapmasın. Seçim zamanı niye paçavra diyememiş...Seçim zamanı niye hdp demirtaş güzellemeleri yapıyordu... HDP Mansur yavaşa hakaretler ederken Mansur Yavaş niye tek kelime edemedi... O koltuklara bizim sayemizde oturuyorsunuz denirken niye gıkı çıkmadı?

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme41
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Haber Yorumlarıahmetngl:

o sana destek verende CHP yandaşı ve oda hırsız sizi seçen vatandaşsa sizleri gömecek olanda vatandaş hırsızlar çetesi bunlara itibar etmeyin

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme37
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