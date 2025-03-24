DEM Partililerin topa tuttuğu Mansur Yavaş'a ünlü isimden destek: Paçavraya paçavra denir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmayla adından söz ettirdi.

MANSUR YAVAŞ NE DEDİ?

Yavaş, Şırnak'taki Nevruz kutlamalarını kastederek, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Yavaş'ın 'paçavra' çıkışı Özgür Özel'e de soruldu. Özel bu soruya, "Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır" yanıtını verdi.

ÜNLÜ İSİMDEN DESTEK GELDİ

Yavaş'ın sözlerinin yankıları sürerken Yalı Çapkını'nın İfakat'ından destek paylaşımı geldi. Gülçin Santırcıoğlu sosyal medya hesabından "Paçavraya paçavra denir. Bebek katili hain meşrulaştırılamaz" tepkisinde bulundu.

İşte Gülçin Santırcıoğlu'nun o paylaşımı;