Davutoğlu, Bahçeli'ye teşekkür etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'nda oturma düzeni ile ilgili talebinin MHP Grubu'nun sıralarından feragat etmesi ile çözülmesi dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı, teşekkürlerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'nda oturma düzeni ile ilgili talebinin MHP Grubu'nun sıralarından feragat etmesi ile çözülmesi dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı, teşekkürlerini iletti. Genel Başkanlar arasındaki görüşmeyle ilgili Gelecek Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Davutoğlu Sayın Bahçeli'ye Saadet-Gelecek Meclis Grubunun TBMM Genel Kurulunda oturma düzeni ile ilgili eşitlik ilkesine dayalı haklı talebinin yerine getirilmemesi dolayısıyla ortaya çıkan sorunun MHP sıralarından feragat ederek yer vermek suretiyle aşılmasında gösterdiği siyasi olgunluk ve nezaket için teşekkürlerini iletmiş, MHP lideri Sayın Bahçeli ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek MHP grubunun TBMM bünyesinde Gelecek-Saadet Grubu ile temas ve işbirliği içinde olacağını vurgulamıştır."