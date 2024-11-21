Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli iddialarına yanıt

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye Mhp'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' iddiası doğru değildir" denildi.

Merkezin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye Mhp'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.