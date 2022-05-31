Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirilecek.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ikilinin, ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

Geçen hafta KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde güvenoyu alan Üstel, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin yeni Başbakanı olmuştu.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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