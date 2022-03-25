Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bugün yaşanan ekonomik sıkıntının da üstesinden geleceğini belirterek, "Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik sarsıntı henüz dinmemişken Ukrayna- Rusya savaşı ile krizin nasıl derinleştiğine de beraberce şahit olduk. Türkiye güçlü altyapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorunu da kısa sürede aşacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Tokat Havalimanı ile yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Tokat'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Tokat Havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Havalimanında incelemelerde bulunduktan sonra beraberindekilerle birlikte kurdele kesti. Erdoğan, ardından kent merkezindeki miting alanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından beraberindeki bakanlar ve milletvekilleri ile birlikte sahnede kurdele keserek, yeni havalimanı ve tamamlanan yatırımların açılışını gerçekleştirdi.