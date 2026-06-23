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Erdoğan, Süryani Patriği'ni kabul etti

Erdoğan, Süryani Patriği'ni kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius 2'nci Efrem Kerim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius 2'nci Efrem Kerim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius 2'nci Efrem Kerim ve beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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