Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto de Las Casas Diaz'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto de Las Casas Diaz'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto de Las Casas Diaz'ı kabul etti.