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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres'i kabul etti

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılan Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılan Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'i kabul etti.

Kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Politika

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