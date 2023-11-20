Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail nükleer silaha sahip olduğunu açıkça ikrar ve itiraf ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail nükleer silaha sahip olduğunu açıkça ikrar ve itiraf ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail nükleer silaha sahip olduğunu açıkça ikrar ve itiraf ediyor. Fakat bu konuda ne BM Güvenlik Konseyi ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı herhangi bir inceleme başlatmıyor. Bugün İsrail'e ses çıkarmayanların yarın başka ülkelere söyleyecek hiçbir sözü olamaz." - ANKARA