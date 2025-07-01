Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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