Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ve heyeti kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ve heyeti kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ve heyeti kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne katılan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti Ankara Spor Salonu'nda kabul etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika