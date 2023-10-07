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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ve heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ve heyeti kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.