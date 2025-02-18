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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği YRP'li Başkan, AK Parti'ye katıldı

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Elazığ'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak, partisinden istifa ederek, AK Parti'ye katılma kararı aldı. Irmak, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti'ye katıldığını belirtti.

Elazığ'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak, partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET ETMİŞ

Yaptığı açıklamada kararının kişisel bir tercih olmadığını, ilçenin menfaatleri doğrultusunda alındığını vurgulayan Irmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti'ye katıldığını belirtti.

"İLÇEMİZE, ŞEHRİMİZE VE AK PARTİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Başkan Irmak, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli Hemşehrilerim; 31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Sivrice Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Aziz şehrimizin turizm başkenti Sivrice'mize ve hemşehrilerime layıkıyla hizmet edebilmek adına, doğal zenginlikleri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemize kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem olarak gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Aldığımız bu kararın öncelikle ilçemize, şehrimize ve AK Partimize hayırlı olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği YRP'li Başkan, AK Parti'ye katıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
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