Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de karası, denizi, havası ile tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam ilçesinde 'AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda pek çok konuyu ele alacaklarını belirterek, "Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz çalışma oturumlarında Meclis faaliyetlerinden güvenlik ve dış politikaya, tarım ve enerjiye kadar pek çok başlığı ele alacağız. Biliyorsunuz en son istişare ve değerlendirme toplantımızı 2019 Ekim'inde yapmıştık. Salgın döneminde toplantılarımıza mecburen ara verdik. Hamdolsun ülke ve millet olarak bu sıkıntılı süreci en az kayıpla geride bıraktık. Bu vesileyle salgın döneminde Covid-19 teşhisiyle hayatını kaybeden yaklaşık 99 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet, hastalığı atlatan yaklaşık 15 milyon vatandaşımıza da 'geçmiş olsun' dileklerimi şahsım ve milletim adına ifade ediyorum. Rabbim ülkemizi ve dünyayı bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin diyoruz. Türkiye'nin bu zorlu süreçte sergilediği dirayetli duruş, ülkemize 20 yılda kazandırdığımız hizmet ve eserlerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları, her alanda hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline geldiği için çoğunun altında kendi imzamızın olduğunu dahi unutmaya başladık. Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatla hatırlamalı ve hatırlatmalıyız" dedi.

Erdoğan, savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardıklarını belirterek, "Batı, savunma sanayinde bize istediğimizi vermezken biz Batı'ya ihraç etmeye başladık. Birileri diyor ki 'Amerika'da bir ofis açsanız'. Türkiye sürekli kapısına gelinen 'bize de yok mu' denilen ülke haline geldi. Yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülkemizin dışa bağımlılığını yavaş yavaş azaltıyoruz. Milli Uzay Programımızı oluşturduk. 2023'te bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi sürecini başlattık. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'un Fethi coşkusunu Atatürk Havalimanı'nda milletimizle birlikte yaşadık. 560 bin kişinin katılımıyla fetih şenliğini gerçekleştirdik" dedi.