Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılıkla mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşuyor.

'BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE VERMEK MECBURİYETİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet birimlerimiz zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Zehir tacirlerine 48 bin 490 operasyon düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarımız yüksek bir vazife şuuruyla çalışmalarını sürdürüyor. Bağımlılıkla mücadele konusunda fedakarca çalışan her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Asli görevin ailelere düştüğünü özellikle ifade etmek istiyorum. Sanal dünyanın kaotik yapısı bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. 6-10 yaş grubu çocukların günlük internet kullanımı 1 saati aşıyor. Akıntıyı tersine çevirmek mümkün olmadığına göre ne yapacaksak bunu göz önünde bulundurarak yapacağız. Ailelerimiz çok dikkatli olmalıyız. Sanal bahisle varını yoğunu kaybeden nesil görmek istemiyorsak, LGBT gibi sapkın akınlar yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak, bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz" dedi.

'MİLLİ İÇKİMİZ AYRANDIR DEDİĞİMİZ İÇİN ACIMASIZCA ELEŞTİRİLDİM'

Erdoğan, "Bağımlılıkla mücadelede fikir ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu konunun üstüne hep beraber kararlılıkla gitmemiz gerekiyor. Muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz. Alkol tüketimi teşvik edildi. Bu mesele öyle bir hal aldık, 28 Şubat döneminde alkol kullanmadığı için insanlar fişlendi, işlerinden atıldı. Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk. Yasakçı ilan edildik. 14 Mayıs seçimleri öncesinde benzer iftiralarla karşılaştık. Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından devam ettiriliyor. Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar" dedi.