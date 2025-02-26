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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümüyle ilgili mesajında, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümüyle ilgili mesajında, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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