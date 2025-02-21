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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı

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AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek 8. Olağan Kongresi için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek büyük kongre için bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…" dedi.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ"

Erdoğan, " Ak Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." ifadelerini kullandı ve paylaşımına 'Adında AK Işığında İstikbal!' notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı

BÜYÜK KONGRE PAZAR GÜNÜ

Ak Parti, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Ankara 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklarını hızlandırıyor. "Adında AK ışığında istikrar" sloganıyla düzenlenecek kongrede, parti yönetiminde köklü değişikliklerin yapılması bekleniyor. Bu kez, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve genel başkan yardımcılıklarında önemli değişikliklere gidilmesi gündemde.

DAVETİYELER GÖNDERİLDİ

Ankara'da yapılacak kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlanırken, 9 siyasi partiye davet gönderildi.

Kongreye katılacak partiler arasında Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Saadet Partisi yer alıyor.

3 PARTİ DAVETİYE ALMADI

Ancak Gelecek Partisi, Deva Partisi ve DEM Parti'ye davetiye gönderilmedi.

"11,3 MİLYON ÜYEMİZİ DAVET ETTİK"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kongremiz, 23 Şubat günü pazar saat 10.00'da başlayacak. 11,3 milyon üyemizi bu büyük coşkuya davet ettik. Kongremiz, 100 binin üzerinde katılımcıyla coşkulu bir şekilde yapılacak ve genel başkanımızın konuşmalarında, AK Parti'nin bu yüzyılı nasıl okuduğu ve Türkiye'yi nasıl ileriye taşıyacağına dair mesajlar verilecek." dedi.

Kongreye yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir katılım bekleniyor, partinin genel başkanı tarafından yapılacak konuşmalar ve salondaki mesajlar, Türkiye'nin geleceği ve AK Parti'nin siyasi perspektifi açısından önemli bir yer tutacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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