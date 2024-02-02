Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkın ve iş dünyasının nabzını tutmaya büyük önem veriyoruz

'SOKAĞA, ÇARŞIYA, PAZARA KULAK VERİYORUZ'

Partisinin aday tanıtım toplantısının ardından, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkımızın ve iş dünyamızın nabzını tutmaya büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle sadece muhabbetimizi yenilemiyor, aynı zamanda şehrin sorunları, sıkıntıları ve talepleri konusunda ilk elden bilgiler alıyoruz. İstişareyi siyaset tarzının merkezine yerleştirmiş bir kadro olarak bugüne kadar toplumumuzun. Farklı kesimleriyle yakın diyalog içinde olmaya özen gösterdik. İş dünyamızdan ticaret erbabımıza, gönüllü teşekküllerimizden, çeşitli vakıf ve derneklere, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun milletimizle iletişim kurmanın çabasındayız. Bilhassa seçim dönemlerini halkımızla gönül köprülerini güçlendirme vasıtası haline dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Sokağa, çarşıya, pazara, tüm dikkatimizle kulak veriyoruz. Bu amaçla, sanayicilerimizle diyaloğumuzu daha da artıracağız. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Hanım kardeşlerimizi daha sık dinleyeceğiz. Milletin gündemiyle, siyasetin ve hükümetin gündemini birbirine rapt ederek ülkemize hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz. 21 yılı iktidarda olmak üzere aziz milletimize hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi işte budur. Biz milletimiz için varız. Milletimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız. Milletimizin sevinci nasıl bizim mutluluk kaynağımızsa derdi ve tasası da bizim en öncelikli meselemizdir. Vatandaşımızın her sorununa çözüm üretmeyi, imkanlar dahilinde taleplerini karşılamayı, boynumuzun borcu görüyoruz" diye konuştu.

'TOGG'U DA DEVRİM OTOMOBİLİ GİBİ DİRİ DİRİ MEZARA GÖMMEK İSTEDİLER'

Konuşmasında Bursa'ya yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, muhalefetin Togg'a yönelik eleştirilerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bursa'ya son olarak 14-28 Mayıs seçimlerinden önce, 24 Nisan tarihinde gelmiş, Togg fabrikasının temel atma törenini yapmıştık. Böylece tek kalemde toplam tutarı 30 milyar lirayı aşan stratejik bir yatırımı şehrimize ve Gemlik ilçemize kazandıracak olmanın gururunu birlikte yaşamıştık. Türkiye'nin otomobili ve ilk milli elektrikli araç markasına kulp takanlar, bu yatırımımızdan da rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. Muhalefet yapmayı hizmete, esere ve yatırıma düşmanlık olarak gören bu kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyalarında baş başa bırakıyoruz. Fabrikası yok dedikleri, araçlar İtalya'dan geliyor iftirası attıkları, bunlar elektrikli araç üretemezler, üretse bile satamazlar iddiasında bulundukları, aracın üretim hattının Bursa'da olmasını dahi eleştirdikleri yani daha proje aşamasından itibaren tıpkı Devrim otomobiline yaptıkları gibi, bir bahane bulup diri diri mezara gömmek istedikleri Togg, Allah'a hamdolsun giderek artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'BAY KEMAL'E CÜZZAMLI MUAMELESİ YAPTILAR'

14-28 Mayıs seçimlerinde, AK Parti'nin Bursa'da aldığı oy oranlarına işaret ederek CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Orhangazi'nin şehri Bursa, iktidara gelmek için Kandil ve Pensilvanya'dan medet umacak kadar ihtiraslarının kurbanı olanlara geçit vermedi. Seçimlerden bu yana yaşananlara baktığımızda, Bursalı kardeşlerimizin ne kadar doğru, ne kadar isabetli, ne kadar basiretli bir tercih yaptıklarını çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler, bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Daha 8 ay öncesinde 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranlar, bugün sabah akşam kavga ediyor. Önce millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adayını, ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Etrafında pervane oldukları Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ'

Eleştirilerini Millet İttifakı üzerinden sürdüren Erdoğan, 6'lı masanın da bir kurgu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala bir itirafa, bütün bunlarla beraber bir skandala, bilhassa gençlerimizin siyaset kurumuna yönelik güvenini zedeleyen bir ayak oyununa şahit olmayalım. Ülkemiz, siyaset adına düşündürücü olduğu kadar gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Şunu burada samimiyetle ifade etmek isterim. Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında hala heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü bir proje olan 6'lı masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe net bir şekilde göreceğiz. Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını, demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz. Muvafık veya muhalif fark etmeksizin, siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Burada oluşacak en küçük bir zafiyetin, geçmişte olduğu gibi ülkemize ve demokrasimize ağır faturaları olacaktır. Biz böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kendini muhalif olarak tanımlayan vatandaşlarımızı kucaklayarak, onların da sorunlarına çözüm üreterek, onların da sesine kulak vererek, milli birlik ve beraberliğimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz."

'BİZDE YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLMAZ'

AK Parti belediyeciliğinde siyasetin hizmet aracı olduğunu vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizde koltuklar, makamlar, payeler, unvanlar amaç değil, milletimize en güzel, en başarılı şekilde hizmet etmek için bir araçtır. Biz bu yola birileri gibi siyasi kariyer amacıyla çıkmadık. Büyük Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek gayesiyle çıktık. Meseleye bu zaviyeden bakanlarda kırgınlık olmaz, küskünlük olmaz. Böyle insanlar yılgınlığa karamsarlığa, rehavete asla ve asla kapılmaz. Zorluklarla karşılaşılsa da ülkeye ve millete hizmet mücadelesini devam ettirmek ancak bu şekilde mümkündür. Siz bize destek olarak çok kritik bir seçimde, doğruya doğru diyerek bize olan güveninizi, inancınızı, itimadınızı gösterdiniz. Mayıs seçimlerinde şahsımıza, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na atılan her oya bir emanet nazarıyla yaklaşıyoruz. Sizlerin teveccühüne layık olmak boynumuzun borcudur. Bugüne kadar nasıl sizlerin emanetine sahip çıktıysak, inşallah bundan sonra da emanetinizi namusumuz bilip asla yere düşürmeyeceğiz. Bursa'ya son 21 yılda yaptığımız yatırımları en iyi siz biliyorsunuz. Belediyecilik hizmetlerinde Bursa'mız parmakla gösteriliyor. Muhalefetin iradesindeki belediyelerle, Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki belediyeler arasındaki fark gece ile gündüz arasındaki fark gibidir. Biz de yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Biz de şehirlerini ihmal eden, hemşehrilerini en çok ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz. Bizde seçmenini sadece seçimden seçimi hatırlayan belediye başkanı olmaz. Şayet kazara böyle bir belediye başkanı çıkarsa milletten önce hesabını biz sorar, herkesten önce biletini biz keseriz."

İsmail Hakkı SEYMEN- Yiğithan HÜYÜK- Hasan BOZBEY- Mehmet İNAN-Denizhan KARAHANCI/BURSA,