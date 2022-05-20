Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Bunları biz muhacir olarak gördük - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeliler acaba keyiflerinden mi Türkiye'ye geldiler? Zevki sefa için mi geldiler? Oradaki ölüm korkusu onları Türkiye'ye iltica etmeye, hicret etmeye mi sevk etti? Bu insanlar Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındılar. Bunları biz muhacir olarak gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını dinleyen Erdoğan, ensar muhacir konusunun süreli bir kavram olmadığını ifade etti. Erdoğan, "Bu süreç bitene kadar devam eder. Peygamberimizin Medine'ye hicreti ilk başlarda olmuş bir hadise değildir, sonra olmuş bir hadisedir. Peygamberimiz muhacir olarak Medine'ye hicret etmek durumunda kalmıştı. Medineliler ensar olarak Peygamberimizi gönüllerini açarak bağrına bastılar. Suriyeliler acaba keyiflerinden mi Türkiye'ye geldiler. Zevki sefa için mi geldiler. Oradaki ölüm korkusu onları Türkiye'ye iltica etmeye, hicret etmeye mi sevk etti. Bu insanlar Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındılar. Bunları biz muhacir olarak gördük. Osmanlı'dan bu yana Türkiye bu tür ilticalara ev sahipliği yapan kapısını açan bir ülkedir. Türkiye'nin büyüklüğünü misafirperverliğini gösteriyor bu da. Türkiye'nin dünyadaki mülteciler noktasında en çok göç alan bir ülke olarak ön sıraya çıktığını görüyoruz. Türkiye bu noktada dünyada bir numara, bundan rahatsızlık duymuyoruz" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, Seda Nur isimli öğrenciyle birlikte Nurullah Genç'in 'Beni Yakışına' isimli şiirini okudu.