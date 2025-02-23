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Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye "şaibe" göndermesi

Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye
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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi için alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 bin kişiye seslendi. CHP'ye "şaibeli kurultay" iddiaları üzerinden göndermede bulunan Erdoğan "Şaibesiz şekilde bugüne geldik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 8. olağan büyük kongresi öncesinde alanda toplanan 60 bin kişiye hitap etti.

CHP'ye "şaibeli kurultay" iddiaları üzerinden göndermede bulunan Erdoğan "Şaibesiz şekilde bugüne geldik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN KONGRE ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde; "Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz.

"KAVGASIZ, GÜRÜLTÜSÜZ BU GÜNLERE GETİRDİK"

Kongremizi şereflendirdiğiniz için, vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu sevdayı daim eylesin. Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz.

Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

"SİZLERDEN HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA GAYRET İSTİYORUM"

Şu anda karşımdaki katılımı görünce rabbime hamt ediyorum. Şu güzelliğe, şu katılıma bak. Bu davanın erleri soğuk falan dinlemiyor. Kar boran fırtına dinlemiyor, aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin duasına mazhar olmaktır. Bu vizyonu bu anlayışı muhafaza etmelerini rica ediyorum. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret istiyorum. Sevgili gençler, devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından 2071 vizyonu ile sizler buluşturacaksınız.

"DIŞARIDAKİ KATILIM 60 BİN"

AK Parti'mizin mihenk taşlı hanım kardeşlerim, sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı mücadele başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ördüğünüz bu davayı çok daha yükseklere taşıyacaksınız. Dışarıda katılım ne kadar dedim, dışarıdaki bu katılım 60 bin. Allah'a şükürler olsun kar, boran fırtına dinlemiyoruz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için rabbime sonsuz şükrediyorum.

"KONGRE KONUŞMAMIZDA UZUN UZUN HASBİHAL EDECEĞİZ"

Salondaki kardeşlerimi daha fazla bekletmek istemiyorum. Birazdan kongre konuşmamızda uzun uzun hasbihal edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kongremiz ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olsun. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Ey CHP, ekonomiyi ne hale getirdin. Ey Trump, Suriye bizim. Ey Almanya, bizi kıskanmayı bırak. Ey halkım. seçimde makarnalar ücretsiz.

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Haber YorumlarıFurkan inci:

istanbulu ankarayı dem parti oylarıyla alan chp ülkeye iktidar olacakmış yürüyün lan tenekelerr

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Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

şu konuşmaları birde CHP nin ağzından duysaydık şimdi nöbet sırası onlara geçerdi maalesef onlar konuşmak bir yana bizleri rencide etmekle meşgul onun için sonuna kadar reis Allah yolunu açık eylesin

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Haber YorumlarıArda Paşa:

Allahım kurtulmayı nasip eyle

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Haber YorumlarıMiLLiYETCi TuRK:

43 yıllık Hayatımda Akp Kadar Şaibeye Batmış Bir Parti Görmedim Aynaya Bakmıyor Herhalde

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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Boşuna dememişler ak kaşık diye bu akp kadar dürüst bir parti elli yıllık hayatımda görmedim

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

millet sandığı bekliyo

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