MHP'li eski başkanın kardeşi ve yeğeninden CHP üyesine silahlı saldırı! Sebebi 'Topal' şarkısı çıktı

Kayseri'de, CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobilinin önünü kesip silahla vurarak ağır yaralayan Pınarbaşı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun 62 yaşındaki kardeşi Ejder ve 47 yaşındaki yeğeni Mehmet Uzunluoğlu tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde Ejder Uzunluoğlu, "Ağabeyimin ayağı doğuştan beri sakattır. Şerafettin, herkesçe bilenen "Topal" isimli şarkıyı açmış, oynamış. Ağabeyimin onuru ile bizim gururumuzla oynadığı için vurdum" dedi.

ESKİ BAŞKANIN KARDEŞİ VE YEĞENİ CHP ÜYESİNİ VURDU

Olay, 21 Haziran'da akşam saatlerinde Pınarbaşı ilçesinde meydana geldi. CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobili Pınarbaşı'nın önceki dönem MHP'li belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder ve yeğeni Mehmet Uzunluoğlu tarafından durduruldu. Darbedilen Bahadır ardından tabancayla ayağından vuruldu.

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahadır, sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Şerafettin Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı Bahadır'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, saldırının ardından Ejder ve Mehmet Uzunluoğlu gözaltına alındı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

"TOPAL" ŞARKISI GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

CHP'li Şerafettin Bahadır, geçen 31 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın, "Geliyorum Ankara'nın elinden/ Kaşıkları çekilmedin belinden/ Seni gidi topal/ Seni hain topal/ Seni gidi topal bu gece de burda kal/ Yandan çarklı geliyor da kaçın/ Kapıları, bacaları kapatın/ Seni gidi topal/ Seni hain topal/ Seni gidi topal bu gece de burda kal" sözlerinden oluşan "Topal" şarkısı eşliğinde oyun oynamış ve çekilen görüntüler MHP'li başkan adayı Menduh Uzunluoğlu'na gönderme olarak yorumlanmış, sosyal medyada da gündem olmuştu.

"ONUR VE GURURUMUZLA OYNADIĞI İÇİN VURDUM"

Pişman olduğunu söyleyen Ejder Uzunluoğlu, "Ağabeyimin ayağı doğuştan beri sakattır. Seçimleri kaybetmesi nedeniyle Şerafettin herkesçe bilenen "Topal" isimli şarkıyı açmış, oynamış ve daha sonra ilçede ağabeyimin dedikodusunu yaptı. Şerafettin ile tesadüfen karşılaştık. O da hareket halindeydi. O aracını durdurdu. Sonra ben durdurdum. Araçtan indiğinde elinde sopa vardı. Yeğenimin üzerine yürüyerek sopa ile vurdu. Ben de korkutmak amacıyla yere ateş ettim. Denk gelip gelmediğini bilmiyorum. Şerafettin'in yere düştüğünü gördüm. Daha sonra yeğenimi de alarak olay yerinden ayrıldım. Araçtaki kızını görmedim. Olay nedeniyle pişmanım. Araçtan inince bana küfür etti. Ağabeyimin onuru ile bizim gururumuzla oynadığı için vurdum" dedi.

"OLAYI PLANLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEDİK"

Diğer şüpheli Mehmet Uzunluoğlu ise "Amcam ile ilçe merkezine gidiyorduk. Bir araç geldiğini gördük. Bize el işareti yaptı. Bunun üzerine durduk. Şerafettin elinde sopa benzeri bir şey ile indi. Küfretti. Amcama, 'Abinin işini bitirdim. Şimdi seni bitireceğim' dedi. Sopayla bana vurmaya kalkıştı. Koluma vurdu. Amcam da korkutmak amacıyla yere doğru ateş etti. Ben de elindeki sopayı alıp ona bir kez vurdum. Koluna ya da başına isabet etti. Sinirle aracının camına da vurdum. Aracın içinde başka birisinin olduğunu bilmiyordum. Olay planlı şekilde gerçekleşmemiştir. Anlık oldu. Olay nedeniyle pişmanım. Keşke yaşanmasaydı" diye konuştu.