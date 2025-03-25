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CHP'nin Saraçhane protestoları sona eriyor

CHP'nin Saraçhane protestoları sona eriyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Saraçhane'de son kez toplanacaklarını açıkladı. Özel, " Ekrem Başkan gelip makamına oturana kadar çarşamba günü bir CHP'li meclis üyesi vekil seçilecek ve biz o anda bu kayyım riskini bertaraf etmiş olacağız. Onun için yarın akşam da... Sonrasını sonra konuşuruz." dedi.

Yolsuzluk ve terör soruşturmasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili karar dün verildi. Hakim karşısına çıkan İmamoğlu için terör soruşturmasında adli kontrol kararı verilirken, yolsuzluk soruşturmasında ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu İBB Başkanlığı görevinden de alındı.

SARAÇHANE, İMAMOĞLU PROTESTOLARININ MERKEZİ OLDU

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden itibaren de Saraçhane'deki İBB yerleşkesi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla toplanan kalabalık protesto gösterileri gerçekleştirdi.

CHP SARAÇHANE PROTESTOLARINA SON VERİYOR

Saraçhane'de bir kez daha kalabalığa hitap eden Özel, dikkat çeken açıklamada bulundu. Özel, Saraçhane'deki buluşmaların sona ereceğini söyledi. İBB meclisinde başkanvekili seçileceğini hatırlatan Özel şu ifadeleri kullandı: "Ekrem Başkan gelip makamına oturana kadar çarşamba günü bir CHP'li meclis üyesi vekil seçilecek ve biz o anda bu kayyım riskini bertaraf etmiş olacağız. Onun için yarın akşam da. Sonrasını sonra konuşuruz.

ÖZEL: KALBİMİZ SARAÇHANE'DE OLACAK

Yepyeni eylemler, yepyeni mitingler, bambaşka mitingler, bambaşka heyecanlar. Ama bir elimiz, bir ayağımız kalbimiz Saraçhane'de olmak üzere bir büyük kapanışı, bir büyük başlangıcı, bir büyük şahlanışı yapmaya hem demokratik direncimizin zaferini kutlamaya hem de büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya, yarın akşam da Saraçhane'yi doldurmaya var mısınız?"

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Yemedi,suç işlediğinin farkindasin!Ayagini denk al dediler dimi;)

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

görev buraya kadar. eko için bu kadar yeter. minnet borcu ödendi. kurtuldun artık. hadi iyisin rahatladın artık

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Haber YorumlarıBarbaros:

AKTROLLER DEVREDE...

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