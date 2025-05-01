Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti
Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı! Hastaneden kahreden açıklama

Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı

CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim'e çıkmak isteyenlerle polis ekipleri arasında büyük bir arbede yaşandı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı dakikalarda CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de polisler tarafından çembere alındı. Suiçmez yaşananlara "Burada fiili gözaltındayım" cümlesiyle tepki gösterdi.

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi merkezlerde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

BARİKATI AŞMAK İSTEDİ

Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen şahıslar bir araya geldi. Çeşitli sloganlar atan grup, polisin tedbir amaçlı kurduğu barikatı aşmak istedi. Polis ekipleri gruba izin vermezken, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

POLİSLE ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan, Mecidiyeköy'de toplanan grup ise Taksim'e yürümeye çalışırken kurulan barikatları geçmeye çalıştı. Ellerinde karanfillerle polis barikatının önüne gelen gruptakiler oturma eylemi yaptı. Ekipler her iki ilçede de uyarılara rağmen dağılmayan grupta yer alanları gözaltına aldı.

"BURADA FİİLİ GÖZALTINDAYIM"

Göstericiler ile polis arasında yaşanan arbede esnasında CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ekipler tarafından çembere alındı. Polis kalkanları ile çevresi sarılan Suiçmez yaşananlara "Burada fiili gözaltındayım" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.