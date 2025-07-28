CHP'li Öztürk'ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı
CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen orman yangınları hakkında açıklama yaptı. Yangının başladığı yerde bir pikabın benzin dökerek ateşlediği bilgisini aldıklarını belirten Öztürk, "Yangına orada müdahale ettik, ekipler söndürdü. Ama benzin kokusu da vardı" dedi.
CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, orman yangınının sürdüğü Bursa'nın Harmancık ilçesinde, "Aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikabın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi. Yangına orada müdahale etti, ekipler söndürdü. Ama benzin kokusu da vardı" açıklamasında bulundu.
Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayan orman yangını ikinci gününde de devam ederken; yeni yangınların da çıktığı belirtildi.
CHP'Lİ ÖZTÜRK: BENZİN KOKUSU VARDI
Yangın bölgesinde bulunan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'ten dikkat çeken bir iddia geldi. "Kışmanlar Kavşağı, burayla hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda, bir anda 8-10 ağacı kapsayacak yoğun çam ağacının olduğu yerde yangın başlangıcı ihbarı aldık" diyen Öztürk, "Hızlıca müdahale ettik. Ama aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikapın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi. Yangına orada müdahale etti, ekipler söndürdü. Ama benzin kokusu da vardı" dedi.
"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Öztürk ayrıca "Jandarmaya da emniyete de gerekli uyarıları yaptık. Maalesef çok noktada başlayan yangın aklımıza kötü şeyler getiriyor. Orada o görgü tanıklarının ifadeleri de bunu doğrular gibiydi. Bu konuda da bilgilendirme yapacağız. Yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.