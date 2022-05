ANKARA CHP'li Öztrak: Konut fiyatlarını uçurdular - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kredinin lafı duyulur duyulmaz, konut fiyatlarına zam yağdı. 'Fiyatı düşüreceğiz' diye yola çıkan iş bilmezler, konut fiyatlarını daha da uçurdu" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. TÜİK verilerinde okumayan ve çalışmayan 3 milyon gencin görüldüğüne dikkat çeken Öztrak, üniversite mezunlarının da iş bulamadığını, her 100 işsizden 27'sinin üniversite mezunu olduğunu söyledi. Öztrak, 100 gençten 8'inin eğitimini yarıda bıraktığını belirterek, "Eğitimden uzaklaşan gençlerimizin yarısı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle okulunu bırakıyor. Bu yönetim insan sermayemizi yok yere tüketiyor. Çalışabilen şanslı gençlerimizi de aldığı ücret ve maaşlar mutlu etmiyor. 2017'de çalışan her 100 gençten 31'i kazancından mutsuzken 2021'de, çalışan her 100 gençten 38'i kazandığıyla mutlu olamıyor" diye konuştu.

'KONUT FİYATLARINI UÇURDU'

Öztrak, konut fiyatları üzerinden eleştiride bulunarak, "Bu koşullarda, gençlerimiz nasıl evleneceğini, nasıl yeni bir hayat kuracağını kara kara düşünüyor. Karı koca çalışan genç bir çiftin, bir ev, bir araba alması artık hayal oldu. Ama iş başındaki hükumet, milleti unutmuş, gençlerin halini görmüyor. İşte uçan konut fiyatlarını düşürmek için çıkardıkları son paket. İlk defa ev alacaklara, 0,99 faizle 10 yıl vadeyle 2 milyon lira kredi. Allah aşkına. Ayda 28 bin 555 liralık kredi taksitini, ülkemizde kaç genç ödeyebilir? Bunu ancak dolar, avro kazanan yabancılar öder. İnşaat maliyetleri uçmuş. Eldeki konut sayısı azalmış. Sen kredi vererek, yabancılara konut satanlara teşvik vererek, Türk vatandaşlığını yabancıya 'eşantiyon' diye vererek, talebi azdırıyorsun. Bu cahillik neticesinde, daha kredinin lafı duyulur duyulmaz, konut fiyatlarına zam yağdı. 'Fiyatı düşüreceğiz' diye yola çıkan iş bilmezler, konut fiyatlarını daha da uçurdu" ifadelerini kullandı.

'UCUZ SEBZE MEYVE HAYAL OLDU'

Gıda fiyatlarına değinen Öztrak, "Ucuz sebze, meyve artık hepten hayal oldu. TÜİK'in son açıkladığı makyajlı istatistiklere göre dahi tarım ürünlerinde üretici fiyatları, nisanda yüzde 18, son bir yılda yüzde 119 artmış; ama millete yansıyan gıda enflasyonu yüzde 91. Maliyet enflasyonunda şampiyonluk, baklagiller, tahıllar gibi bitkisel ürünlerde. Buradaki fiyat artışları yüzde 191. Son 1 yılda, DAP gübresi yüzde 205, ÜRE gübresi yüzde 293 zam gördü. Traktöre konacak mazotun fiyatı yüzde 240 arttı. Akaryakıta hala zam üstüne zam geliyor. Bugün İstanbul'da benzinin litresi 23 lira 86 kuruşa çıktı. Sadece çiftçi değil, besici ve süt üreticisi de zamların altında eziliyor. Besi yemi de süt yemi de son bir yılda yüzde 134 zamlandı. Mayıs ayının üçte ikisi geçti. Çukurova bölgesinde buğday hasadı başladı, başlayacak; ama ortada bir taban fiyat hala yok" ifadelerini kullandı.

'SEÇİM SANDIĞININ GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Seçim çağrısında bulunan Öztrak, iktidara gelmeleri halinde yapacaklarına ilişkin, "CHP'nin iktidarında, dış politikamızda temel ilkemiz, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' olacak. Devletimiz bölgesinde ve tüm dünyada, yeniden sözüne güven duyulan bir devlet olacak. Bizim yönetimimizde Türkiye, dostluğu aranan hasımlığından kaçınılan bir ülke olacak. Ülkemizdeki Suriyelileri en geç 2 yıl içinde ülkelerine göndereceğiz. Komşularımızla başta ekonomik, diplomatik ve siyasi ilişkilerimizi geliştireceğiz. Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını mutlaka kuracağız. Biz hazırız, milletimiz hazır. Artık bir an evvel seçim sandığının gelmesini bekliyoruz" dedi.

