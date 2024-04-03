CHP'li Burhan Karışık Erdek Belediye Başkanlığına seçildi

CHP'den Erdek Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Karışık mazbatasını alarak görevine başladı.

Partililerle Hükümet Konağı'na giden Karışık, CHP'li 11 meclis üyesiyle mazbatalarını aldı.

Belediye binasının önündeki törende konuşan Karışık, "Balıkesir'de en yüksek oy oranına ulaşan ilçe olduk. Türkiye genelinde ise oy oranıyla 3'üncüyüz. Ahmet Akın başkanla el ele, hiç değilse Erdek'in kaybettiği 20 yılı 5 yıl içinde tamamlayarak Erdek'e hizmet getirmek için buradayız." dedi.

Kurban kesimiyle tören sona erdi.