CHP Keban İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

Keban Kallar Mahallesinde CHP ilçe binasında yapılan kongrede Ozan Robü Özdemir yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine de Seyit Ak, Kemal Bayir, Bülent Güngör, Hasan Ozan, Münür Özmen, İhsan Öz, Erdal Öztürk, Aytün Öztürk, Umut Polat ve Kadir Uludağ getirildi.