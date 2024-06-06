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CHP'den Pınarbaşı Belediye Başkanı Seçilen Deniz Yağan Mazbatasını Aldı

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazların ardından 2 Haziran yenilenen seçimde CHP'den Pınarbaşı Belediye Başkanı seçilen Deniz Yağan, mazbatasını aldı. Yağan, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazların ardından 2 Haziran yenilenen seçimde CHP'den Pınarbaşı Belediye Başkanı seçilen Deniz Yağan, mazbatasını aldı.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Feyzullah Keskin, il yöneticileri ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alan Yağan, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almış, mühürsüz torba teslimi nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

2 Haziran'da yenilenen seçimlerde ise CHP'nin adayı Deniz Yağan 6 bin 827, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Menduh Uzunluoğlu 6 bin 509, DEVA Partisi adayı Fazıl Demircioğlu 145, Yeniden Refah Partisi adayı Nizamettin Akça 91, İYİ Parti adayı Metin Kılıçaslan 57, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Emrahan Metin 36, Zafer Partisi adayı Mustafa Can Özden 18, Saadet Partisi adayı Yasin Şahan 13 oy aldı.

Kaynak: AA / Politika

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