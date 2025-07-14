CHP'den dikkat çeken Manavgat hamlesi! Üyelikleri askıya alındı

CHP'den dikkat çeken Manavgat hamlesi! Üyelikleri askıya alındı
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CHP'den dikkat çeken Manavgat hamlesi! Üyelikleri askıya alındı
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Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanmasının ardından CHP'den dikkat çeken hamle geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır" açıklamasında bulundu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine vekâlet edecek isim belli oldu. Belediye Meclisi, tek gündem maddesiyle gerçekleştirdiği toplantıda başkan vekilliği seçimini yaptı.

CHP'NİN ADAYI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

CHP'nin adayı Mehmet Çiçek, 3 turda 20 oy alarak seçimi kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Süleyman Öz ise her turda 16 oyda kaldı.

CHP'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

CHP'den belediye başkanı seçiminin ardından dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı açıklamada tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki dönem belediye başkanı Şükrü Sözen'in üyeliklerinin askıya alındığını duyurdu.

ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINDI

Yücel açıklamasında, "Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

İBB iddianamesi çıkınca kafeste ki kuşuda silecekmisiniz merak ediyorum

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Haber YorumlarıSelim Adanalı:

ibb nin üstünü neden çizmediniz aranızda duygusal bağ mı var

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Haber YorumlarıHakan Ertem:

Silmeye kalksan elinizde belediye kalmayacak. Bursa'da da var birtane onuda çizseniz bizde kurtulsak sizde

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Haber YorumlarıAdamınBiri:

Özel'in bir dedi bir dediğini tutmuyor. Önce baklava kutusu için 1 ay boyunca birini eğitim vermişler demişlerdi. Evet adam bir ay boyunca baklava kutusu açmayı öğrenmiş çok zekiymiş.

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Haber YorumlarıArslan Demir:

Nihayet doğru bir siyasi hamle gördük.

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