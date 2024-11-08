CHP'de Oğuz Kaan Salıcı Özgür Özel'e bayrak açtı: Kurultay haktır, Genel Başkan padişah değildir

CHP'de İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Özgür Özel'e karşı adeta bayrak açtı. Özel'in "Kimse benden öyle kurultay talep etmesin" şeklindeki sözlerine sert tepki gösteren Salıcı "Kurultay bir lütuf değil haktır, genel başkan padişah değildir" dedi.

"YÜRÜTÜLEN PARTİ POLİTİKALARININ AÇTIĞI TARTIŞMAYI ÜZÜLEREK GÖZLEMLİYORUM"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Özgür Özel'in "Kimse benden öyle kurultay talep etmesin" sözlerine sert tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sayın Genel Başkanımızın kararlarıyla yürütülen parti politikalarının, Partimizin her kademesinde ve seçmenlerimiz arasında açtığı tartışmayı üzülerek gözlemliyorum. Edirne'den Kars'a kadar mücadele arkadaşlarımız partimizin siyasi rotasına ilişkin endişelerini benimle ve arkadaşlarımla paylaşıyor. Amacım Sayın Genel Başkanımızla polemik yapmak değildir. Sayın Genel Başkanımızın, partisinin bir milletvekiliyle basın üzerinden polemik yapmasını da uygun bulmam.

"SEÇİM, NORMALLEŞME VAADİYLE KAZANILMAMIŞTIR"

Görülmektedir ki, partililerimiz arasında rahatsızlık yaratan normalleşme süreci, Erdoğan'ın kaybettiği yerel seçimin ardından kendisine çok değerli bir zaman kazandırmıştır. Buna rağmen her platformda normalleşmenin savunulmasının nedeni anlaşılamamaktadır. 'Normalleşme' vaadi ne Kurultay'da ne de 31 Mart seçimlerinden önce dile getirilmiştir. Seçim, normalleşme vaadiyle kazanılmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın geçmişte iktidar partisine oy veren seçmene yönelik olarak 'normal olmayan' bir siyaset izlediği iddiası ancak iktidar yandaşlarına ait olabilir.

"TBMM GENEL KURULU'NDA BELEDİYEMİZE KAYYIM ATAYAN İRADENİN ÖNÜNDE AYAĞA KALKILDI"

Milletvekillerine hiçbir açıklama yapılmadan Erdoğan'ın önünde ayağa kalkmalarının istenmesi de parti örgütümüzce sorgulanmaktadır. Sonuç olarak görülmüştür ki, TBMM Genel Kurulu'nda belediyemize kayyım atayan iradenin önünde ayağa kalkılmıştır. Kayyım atanmasını protesto mitinglerinde bir başka siyasi parti ile paylaşılan kürsü, parti tabanımızda rahatsızlık yaratmıştır.

"TİP'E KÜÇÜMSEYİCİ BİR DİLLE CEPHE AÇILMASINDAKİ 'STRATEJİK' BEKLENTİ MERAK EDİLMEKTEDİR"

Sayın Genel Başkanımızın neredeyse her açıklamasının ardından, ne demek istediğini izah etmek durumunda kalması makamına yakışmamaktadır. Erdoğan'la el sıkışılırken, Bahçeli'yle 'siyasetin gereği' diye şakalaşılırken hayata soldan bakan Türkiye İşçi Partisi'ne küçümseyici bir dille cephe açılmasındaki 'stratejik' beklenti merak edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet iddiasıyla başlatılan bir soruşturma sürerken Erdoğan'a niçin kefil olunduğu izaha muhtaçtır.

"KURULTAY BİR LÜTUF DEĞİLDİR, HAKTIR"

Neden-sonuç bağları doğru kurulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde kurultay tartışması yapıldığı için oy kaybedilmemektedir; bilakis oy kaybedildiği için kurultay tartışması yapılmaktadır. Oy kaybının nedenini tabanda siyaseten kabul görmeyen politikalarda aramak gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerekirse Kurultay'a gidilir.

"CHP'NİN HER GENEL BAŞKANI SON DERECE SAYGINDIR"

Sayın Genel Başkan da genel seçimlerden sonra taban daralması tezini ileri sürerek ve Partimizin kurultaya ihtiyacı olduğunu dillendirerek genel başkan adayı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her genel başkanı son derece saygındır. Öte yandan Partimizin Genel Sekreterlerinden değerli hemşerim Kamil Kırıkoğlu'nun dediği gibi, 'padişah da değildir.'"

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, bugün Ankara'da gerçekleştirdiği gazetecilerle buluşmasında, bir soru üzerine, kurultay toplaması yönündeki isteklere sert tepki göstermiş ve, "Vallahi kendine güvenen tüzüğü açsın okusun, ne talep ediyorsa etsin. Kimse benden öyle kurultay talep etmesin. Şimdi ben 'Hodri meydan bir kurultay yapalım' desem iki ay onunla meşgul olacağız. Özel kurultayı kazanacak, Özgür Özel güçlü lider olacak ama içe döndüğümüz için partinin oyları yine düşecek. Bunu mu istiyorlar? Partinin oyunu düşünmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç... En iyi kurultayda bile parti içe döndü diye güç kaybediyoruz. Benim işim Erdoğan'ı erken seçime zorlamak, birilerinin işi beni kurultaya zorlamak ama gücü yok benden istiyor. Benden rica ediyor. Senin gücün yok, kuvvetin yok, kudretin yok. Geçmişte ezdiğin örgüt karşına geçmiş, yanında değil. Sen dönmüşsün benden kurultay talep ediyorsun. Parti yine kendini tartıştıracak, Erdoğan nefes alacak. Gücü olan buyursun, kendisi çıksın, benden talep etmesin." ifadelerini kullanmıştı.