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CHP, Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi. Gezgin 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Her şey çok güzel olacak" cümlesi ile tanınmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Saraçhane'deki protesto gösterilerine katıldığı sırada gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Berkay Gezgin, CHP'nin Parti Meclisi üyeliğine aday gösterildi.

ÖZEL BİZZAT DUYURDU

Alınan kararı CHP'nin bugünkü 21. Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizzat duyurdu. Özel şunları söyledi; "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'dan boşalan yere Silivri Cezaevi'nde bu programı takip eden Berkay Gezgin Parti Meclisi anahtar listemizde olacak."

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" CÜMLESİYLE TANINDI

Berkay Gezgin 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Her şey çok güzel olacak" cümlesi ile tanınmıştı.

CHP, Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

beyhude cabalar

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

neyin peşindesiniz oğlum bu çocuk kalpazan siz ondan da yawsak siniz amerika da çocuklar uzay üstüne gitmek için eğitimini alır bizimkiler geleceğin hırsızlarını yetiştirir

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Haber YorumlarıMahmut:

Veliaht Prensi olma yolunda eğtim almakta olan biri olarak erkenden sahneye çıkarılmak zorunda kaldı ama çok iş görmez bu saatten sonra .

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

tarafsızca araştırın göreceksiniz ülkede demirel,ecevit,erbakan hariç iktidara gelenler zamanla güç zehirlenmesi yaşıyor demokrasi adalet ve hukuktan uzaklaşıp koltuğa yapışıp bırakmak istemiyorlardı bunu ellerine ülkeyi yönetmeleri için verilen gücü kötüye kullanarak yapıyorlar ama bu halk birlik içinde olmasa bile her zaman kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu çok iyi bilir zalime sırtını döner mağdura itibar eder onlarda büyük bir zaferle iktidara öyle gelmişlerdi o zamanlar arkalarındaydık

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