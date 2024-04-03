Bursa'nın yeni başkanı Bozbey'den "Bankamatik memuru" iddiası

CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, seçimi kaybeden AK Partili belediye yöneticilerinin bazı çalışanların sözleşmelerini feshederek tazminatlarını ödediği bilgisi aldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

"BİZE İLETİLENLER ÜZÜYOR"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.Programda konuşan Bozbey, belediyenin önceki yönetiminin "bankamatik memuru" olduğu düşündükleri çalışanların iş akitlerini feshedildiğini söyledi. Bozbey, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gündür, bir iki gündür gelişen olaylar hakikaten bizi üzüyor. Neticede devlette devamlılık esastır, buna inanıyoruz. Aynı zamanda bu arada seçimin sonucuna göre de bazı iş ve işlemlerin de yapılmaması gerekiyor. Yani kamunun tabii ki vergidir, maaşlardır ki özellikle cuma günü tüm işçilerimizin, tüm çalışanlarımızın hem maaşları aynı zamanda da kanunen hak ettikleri varsa onların da mutlaka ödenmesi şartı vardır. Bunların ödenmesi gerekiyor. Ancak bunun yanında duyuyoruz ki ve bize de iletilenler bizleri üzüyor.

"BANKAMATİK MEMURU OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ..."

Şunlar üzüyor, bakın orada var olan, büyük ihtimalle de bankamatik memuru olduğunu düşündüğümüz bazı kişilerin hakları feshedilerek hemen tazminatları ödenme yoluna gidiliyor. Onlar çağrılarak, 'Yarın sizi buradan atacaklar. Gelin şimdiden imzalayın. Tazminatlarınızı alın ve gidin' gibi bazı işlemlerin yapılması bizleri üzüyor. Biz çalışanlarımızın her birine tek tek güveniyoruz. Ancak böyle bir işlemin yapılmasını da asla kabul etmemiz mümkün değil.

"YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA..."

Yüksek Seçim Kurulu büyük ihtimalle ya Perşembe ya Cuma günü mazbatayı verecektir. Yani ondan sonra biz de orada tabii ki o arkadaşlarımızla çalışmak isteriz. Ancak yangından mal kaçırırcasına bu tür işlemlerin yapılmasını hukuki olarak da ahlaki olarak da doğru bulmuyoruz ve diğer işler de var tabii. Diğer bazı konular da var. Umarım bunlarla ilgili birileri bu işe dur der ve birileri bu işe yapmayın der ve birilerinin tertemiz bir belediye teslim ediyoruz anlayışını umarım geldikten sonra görürüz. Zaten kamuoyuyla da bunların hepsini paylaşacağız. İnşallah bunlara dikkat ederler diyorum."