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AB, İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması konusunu inceleyecek

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailli aşırı sağcı bakanların Mescid-i Aksa'ya Sinagog inşa etmek istediklerine ilişkin radikal açıklamalarını hatırlatarak, üye ülkelere söz konusu İsrailli bakanlar aleyhinde yaptırım uygulanması konusunu incelemeyi teklif etti. Borrell ayrıca, Ukrayna'ya destek sağlanması ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailli aşırı sağcı bakanların Mescid-i Aksa'ya Sinagog inşa etmek istediklerine ilişkin radikal açıklamalarını hatırlatarak, "Bu konuda üye ülkelere söz konusu İsrailli bakanlar aleyhinde yaptırım uygulanması konusunu incelemeyi teklif ettim" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Toplantının son beş yılın en yoğun AB Dışişleri Bakanları toplantılarından biri olduğunu ifade eden Borrell, toplantı çerçevesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'ya her alanda nasıl destek sağlanabileceğini görüştüklerini söyledi.

"AB ülkeleri, Kursk operasyonunu destekliyor"

Ukrayna'nın Kursk operasyonu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da özel operasyon" anlatısına büyük bir darbe indirildiğini vurgulayan Borrell, AB üyesi devletlerin Ukrayna'nın kendini savunma hakkı çerçevesinde Kursk operasyonunu desteklediklerini açıkladı.

"Rusya, kış öncesinde Ukrayna'nın tamamını karanlığa ve soğuğa mahkum etmeyi amaçlıyor"

Rusya'nın son dönemde dron ve füze saldırılarıyla Ukrayna'nın elektrik altyapısını hedef aldığını ifade eden Borrell, "Çünkü Rusya, kış öncesinde Ukrayna'nın tamamını karanlığa ve soğuğa mahkum etmeyi amaçlıyor. İnanın bana, Ukrayna kışın çok soğuk olur. Amaç da kış öncesinde Ukrayna'nın elektrik kapasitesini yok etmek" dedi.

"Savaş devam ediyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan savaş alanındaki gelişmeler ve Kursk'taki operasyonun oyunu nasıl değiştirdiği konusunda bilgi aldıklarını ifade eden Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın yardımların gecikmesinin bedelinin büyük olduğunu ifade ettiğini aktardı. Ukrayna'ya yardımların gecikmesinin bedelinin can kaybı ile ölçüldüğünü ifade eden Borrell, "Savaş devam ediyor. Ağustos ayında savaş alanındaki senaryo, radikal bir şekilde değişti. Rusya'nın Donbass'ta ilerlediği doğru. Donbass'ta Rus ordusunun oluşturduğu baskının azalmadığı da doğru. Şu anda cephe hattı, durumu her iki taraf içinde karmaşıklaştıran ve daha fazla çaba gerektiren farklı odak noktalarına sahip. Ancak Ukrayna inisiyatifi ele alıyor" dedi.

Borrell, yaptırımlar konusunda ise Rusya ve üçüncü ülkelerin ardından Avrupalı şirketlere odaklanılması gerektiğini söyledi.

"Gazze'ye insani yardım girişine engel olunmadığına inanabilecek kimse var mı?"

Orta Doğu gündemi çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile görüştüklerini ifade eden Borrell, Kaag'ın Gazze'deki insani durumun dehşet verici olduğunu aktardığını kaydetti.

Borrell, "Gazze'de nüfusun yüzde 86'sı tahliye emri altında. BM'nin faaliyetleri askıya alınmış durumda. Temmuz ayında Gazze'nin güneyine giren insani yardım miktarı, savaşın başlangıcından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Savaşın başından bu yana en düşük seviyede. Samimi bir şekilde, Gazze'ye insani yardım girişine engel olunmadığına inanabilecek kimse var mı?" dedi.

"Gazze'de binlerce çocuk kalıcı olarak felç kalabilir"

Gazze'deki savaşın benzeri görülmemiş dehşet verici bir insani felakete yol açtığını ve insani durum nedeniyle Gazze'de çocuk felcinin yeniden ortaya çıktığını ifade eden Borrell, "Gazze'de binlerce çocuk kalıcı olarak felç kalabilir. Gazze'de çocuk felcine karşı aşı uygulanması için bir ateşkes uygulanmasını ümit ediyorum" dedi.

Yazdan bu yana Batı Şeria, Kudüs ve İsrail-Lübnan sınırında şiddetin arttığını da ifade eden Borrell, "Bu akşam BM Genel Sekreteri bir açıklama yayınlayarak Batı Şeria'daki askeri operasyonun durdurulmasını talep etti. Önemli sayıda hava saldırısı ve kayıplar söz konusu" dedi.

İsrailli bakanlara yaptırım talebi

İsrailli aşırı sağcı bakanların Mescid-i Aksa'ya Sinagog inşa etmek istediklerine ilişkin radikal açıklamalara da değinen Borrell, "Bu konuda üye ülkelere söz konusu İsrailli bakanlar aleyhinde yaptırım uygulanması konusunu incelemeyi teklif ettim" ifadelerini kullandı. Borrell, İsrailli bakanlara yaptırım kararının AB dışişleri bakanları tarafından görüşüleceğini ve şartlar çerçevesinde bu konuda siyasi bir karar alınacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile toplantı

AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile öğle yemeğinde bir araya geldiklerini de kaydeden Borrell, Fidan ile görüşmede bölge ve ötesinde siyasi durumun ele alındığını açıkladı.

Fidan ile görüşmede Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler açısından öncelikli olarak Kıbrıs meselesinin ve ayrıca Orta Doğu'ya ilişkin konuların da ele alındığını ifade eden Borrell, "Kıbrıs'ın pozisyonu ve siyasi diyalog yoluyla bir çözüm arama irademizi dile getirdik. Umarız ki Türkiye Dışişleri Bakanını toplantımıza davet etmek, bu soruna çözüm aramak için diyalog sürecini yeniden başlatmanın ilk adımı olur" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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