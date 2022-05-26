Vali Ekinci'ye, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden ziyaret - Haberler

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gelen heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer ile beraberindeki heyet, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Vali Ekinci, ziyarette kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, müdürlüğün kurumsal yapısı, çalışmaları ve planları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ekinci, heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Tuncer tarafından Vali Ekinci'ye yeni Hükümet Konağı'nın "Yeni Nesil Karekodlu Tapu Senedi" takdim edildi.