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Beykoz Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak

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İstanbul Valiliği, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından, belediye başkan vekilliği için 10 Mart 2025 Pazartesi günü seçim yapılacağını açıkladı.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Köseler dışında, 5 belediye yetkilisi ile ihale yüklenicisi ya da teklif sahibi 15 firma yetkilisi gözaltına alınmıştı.

KÖSELER'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 13 KİŞİYE TUTUKLAMA

Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Köseler ve 20 kişi, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Öğle saatlerinde savcılık ifadeleri tamamlanan 65 yaşındaki Köseler ve 17 kişi tutuklama istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. 3 kişi savcılıktan serbest bırakıldı. Gece yarısı kararını açıklayan Sulh Ceza Hakimliği ise Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Beykoz Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tutuklanan Köseler görevinden de uzaklaştırıldı.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ YAPILACAK

Öte yandan, 10 Mart Pazartesi günü Beykoz Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçundan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatılarak, şöyle denildi: "Alaattin Köseler, tutuklanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nın 04.03.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45.maddesi hükümleri uyarınca, Beykoz Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 10 Mart 2025 Pazartesi günü Saat 14:00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Beykoz Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak

Beykoz Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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