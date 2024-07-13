Belediyelerden işten çıkarmalarla ilgili 136 şikayet başvurusu alındı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası belediyelerden işten çıkarmalarla ilgili 136 ihbar/şikayet başvurusu alındığını açıkladı. Bakan Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak bu konuda bizlere ulaşan şikayetlerin gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyelerde yaşanan işçi çıkarmalarına ilişkin sendikalar ve işçiler tarafından yapılan ihbar/şikayet başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından öncelikli olarak değerlendirilerek teftiş programına alınmaktadır. Bu kapsamda 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında sendikal faaliyetlerin engellenmesi (sendikal baskı/ayrımcılık), toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması konularına yönelik gelen ihbar ve şikayet başvuruları titizlikle takip ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından toplam 136 ihbar/şikayet başvurusu başkanlığa intikal etmiştir. Konu hakkında yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi halinde düzenlenecek raporlarda gerekli idari yaptırımlar uygulanacak olup, seçimden sonra artan başvurulara ilişkin teftiş ile uygulamalar ivedilikle yerine getirilmektedir" denildi.

VATANDAŞIMIZIN EKMEĞİYLE OYNAYAMAZSINIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alın teri ve emekleriyle ülkemizi büyüten işçilerimizin, çalışanlarımızın her zaman yanındayız. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası adeta işçi kıyımı yapan bazı belediyeleri, çalışanların ekmeğiyle oynamamaları konusunda uyarmıştık. Bu konuda taviz vermeden ve ayrımcılık yapmadan bir kez daha söylüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın işiyle, ekmeğiyle oynayamazsınız. Bakanlık olarak bu konuda bizlere ulaşan şikayetlerin gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.