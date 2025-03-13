Belediye meclisini karıştıran sözler: Salak salak konuşma

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleşen toplantı, AK Parti ve CHP'li üyeler arasında yaşanan tartışmayla gergin anlara sahne oldu.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

AK Partili Yasin Sağay ile CHP'li Murat Karakoyun arasında sözlü sataşmalar yaşanırken, tansiyonun en yüksek noktasına ulaşmasına neden olan cümle, Sağay'ın "Salak salak konuşma" çıkışı oldu.

SALONDAN ÇIKARTTILAR

Bu sözlerin ardından meclis salonundaki atmosfer iyice gerildi. CHP'li üyeler Sağay'a tepki gösterirken, tartışma kısa sürede büyüdü. Meclis üyeleri ve görevlilerin araya girmesiyle olayın daha da büyümesi engellenirken, Sağay diğer üyelerin müdahalesiyle salondan dışarı çıkarıldı.