Belediye başkanından bir garip eylem! İmamoğlu için diplomasını yaktı

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nundiplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı. Alınan karara ilişkin belgeler, savcılık ve YÖK'e gönderilecek. Bu olayın yankıları sürerken dün yapılan operasyonda İmamoğlu, terör ve yolsuzluk kapsamında gözaltına alındı.

DİPLOMALARINI ATEŞE VERDİ

Gözaltında sorgusu süren İmamoğlu'na en ilginç desteği veren isimlerden biri Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, oldu. Ömer Eşki, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği, Yaşar Üniversitesi Enerji Hukuku ve Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden aldığı üç farklı diplomayı ateşe verdi.

"HİÇBİR DİPLOMANIN HÜKMÜ KALMAMIŞTIR"

Konuyla ilgili bir de açıklama yapan Eşki, "Ekrem Başkan'ın diplomasını yetkileri olmadan iptal ettiler. Mademki böyle bir karar alındı, hiçbir diplomanın hükmü kalmamıştır. Benim genel başkanım Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem Başkan da, Özgür Genel Başkanım da ve ben de Türkiye Cumhuriyeti için hapis yatarız. Gerekirse ben de yaparım" diye konuştu.