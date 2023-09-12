Belediye Başkanı Mobbing İddialarıyla Şikayet Edildi

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç belde belediyesinde memur H.A. (48), Belediye Başkanı Muammer Işıklı'nın kendisini emekliliğe zorlayıp, mobbing uyguladığı, kendisinden borç alıp, personel maaşlarını ödediği ve parayı kendisine geç verdiği için ev alamadığı iddiasıyla kaymakamlığa şikayette bulundu. Başkan Işıklı ise "Personel, bu iddiaları ispatlasın. Emekliliği geldi, emekli olmasını istedim ama olmadı. Bunlar bu yüzden yaşanıyor. İşe girişinde de usulsüzlük var" dedi.

Düzağaç belde belediyesinde memur olarak çalışan H.A., Belediye Başkanı Muammer Işıklı hakkında kaymakamlığa başvurup, şikayetçi oldu. Memur H.A., başkanın kendisinden geçen yıl borç para alıp, 1 aylık personel maaşlarını ödediğini, kendisine söz verdiği tarihten 1 ay sonra ödemeyi yaptığını, bu nedenle kaporasını verdiği evi alamadıklarını öne sürdü. H.A., Başkan Işıklı'nın kendisini emekliliğe zorladığını, bunun için mobbing uyguladığını iddia etti.

'BANA TELEFON AÇIP SIKIŞTIĞINI, PARA İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Düzağaç Belediyesi'nde 28 yıldır memur olduğunu söyleyen H.A., Başkan Işıklı'nın kendisinden daha önce borç istediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bana telefon açıp sıkıştığını, para istediğini söyledi. Eşime sormadan veremeyeceğimi söyledim. Eşim de 'Alabilirsen parayı ver, işi görülsün' dedi. Daha sonra 'IBAN at, parayı vereyim' dedim. Parayı pazartesi günü gönderdim. Bana 'Çarşamba günü vereceğim' dedi. Ama kendisine sürekli yazdım. 'Bak ev alacağım, eşim ev buldu, kapora verdi, senin yüzünden evi kaçırmayalım, ne zaman vereceksin' dedikçe bugün yarın, bugün yarın sürekli atlattı. Benden aldığı parayla 1 aylık maaşı yatırdı. ve toplantı yaptı, 'Arkadaşlar bu ay H.A. hanımın verdiği parayla memur maaşlarını yatırdık' dedi. Daha sonra alacağımız evin kaporasını yaktık, evi alamadık. 1 ay sonra bana parayı verdi. Benim alacağım ev o zaman için 600 bin liraydı, şu anda 2,5 milyon lira."

'ŞİKAYETLERİMİ KAYMAKAMLIĞA DİLEKÇE VEREREK BELİRTTİM'

Emekliliği dolduğu için Başkan Işıklı'nın kendisini emekliliğe zorladığını, bu nedenle mobbing uygulandığı gerekçesiyle kaymakamlığa dilekçe verdiğini anlatan H.A., "'Oğluma sünnet yapacağım, ev alacağım biraz daha beni idare et, ondan sonra zaten emekliliği vereceğim' dediğim halde, 'Seni idare edemem, 28 senedir idare ediyoruz, yoksa ben sana yapacağımı biliyorum' diye mobbing uyguluyor. Beni normalde belediyenin kantarı var, orada çalıştırıyordu. Şu anda normal memurun sabah 08.00-17.30 mesai saatleri olmasına rağmen 17.30'dan sonra tahsilat servisine verip, 'Saat 00.00'ye kadar orayı bekleteceğim' diye görev kağıdı yazdı. Bu şikayetlerimi kaymakamlığa dilekçe vererek belirttim" dedi.

'MAAŞIMIZ GEÇ YATIYOR'

Başkan Işıklı'nın kendisini emekliliğe zorlarken, belediyeye kendisinin aldırdığı başka bir personeli eve gönderdiğini, o personelin aylardır çalışmadan maaş aldığını öne süren H.A., "Bizim maaşlarımızda devlet 8 bin lira fark verdi, temmuz ayında. Onu hala alamadık. Maaş ödemelerimiz ayın 20'sini de 25'ini de 30'unu da buluyor. Düzenli olarak ayın 15'inde her memurun 12'yi geçtikten sonra maaşı hesabına yatıyor ama bizim yatmıyor" diye konuştu. 'ALDIĞIM BORCU GERİ VERDİM'

İddialara yanıt veren Belediye Başkanı Muammer Işıklı ise H.A.'dan aldığı parayı faiziyle geri ödediğini söyleyerek, "Personel, bu iddiaları ispatlasın. Kendisi bana borç para verdi, onu da fazlasıyla geri ödedim ve bunun da makbuzu elimde var. Altın üzerinden aldığım borcu geri verdim. Kendisinin emekliliği geldi. Emekli olmasını istedim ama o olmadı. Bunlar, bu yüzden yaşanıyor. Kendisinin işe girişinde de usulsüzlük var. Lise mezunu olmadığı halde zamanında işe girmiş. Benim için sıkıntı yok" dedi.