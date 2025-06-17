BBP Aksaray ve Kırıkkale İl Başkanlarını Görevden Aldı
Büyük Birlik Partisi, Kırıkkale il başkanı Hamza Beğdeş ve Aksaray il başkanı Yaşar Ar'ı 04.06.2025 tarihi itibarıyla görevden aldığını duyurdu.
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), Aksaray ve Kırıkkale il başkanlarının görevden alındığını açıkladı.
BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, tarafından yapılan açıklamada, "Kırıkkale il başkanı Hamza Beğdeş ve Aksaray il Başkanı Yaşar Ar, 04.06.2025 tarihi ile görevden alınmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika