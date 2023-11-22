Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MTTB üyeleriyle istişarede bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) üyeleriyle Poyraz Konağı'nda bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Eskimalatya Poyraz Konağı Yaşam Müzesi'nde Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) üyeleriyle bir araya geldi. Üyelerle sohbet eden Başkan Güder, ilçede gençler için yapılanları anlatarak istişarelerde bulundu.

Eskimalatya'nın ecdadın yaşamış olduğu mekanlarla dolu olduğunu ifade eden Başkan Güder, "Ecdadımız her şeyi düşünmüş. Bizlere düşen onların mirasını ileriye taşımak. Bu da bizlerden siz gençlere geçiyor. Bu anlamda bizler için değerli olan Milli Türk Talebe Birliği, kökleri derinde bulunan büyük bir oluşum. AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın köklerini aldığı, beslendiği yerler olan buralardan bu günlere gelindi. Buraların çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. İyi ki böyle bir camianın içerisindesiniz. Bunu ileride daha iyi fark edeceksiniz. Gelecekteki hayatınıza çok anlam ve önem kattığınızı hep beraber göreceksiniz" dedi.

"Yarınlara yatırım yapıyoruz"

Şehrin ayağa kalkması için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Güder, "Geldiğimiz günden bu yana Battalgazi'mizi daha da ileri taşımak hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Her alanda daha iyiyi hedefliyoruz. Yaralarımızı sararken gençlerimizi asla unutmuyoruz. Açtığımız gençlik merkezlerinden on binlerce gencimiz faydalanıyor. Kütüphanelerle, eğitim destekleriyle onların gelecekte daha iyi yerlere gelmelerini hedefleyerek yarınlarımıza yatırım yapıyoruz. Çıkardığımız kart sayesinde imkanı olmayan öğrencilerimizi de düşünerek derslerden geride kalmamalarını amaçlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da siz gençlerimizin yanında olmaya, sizler için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Başkanımız bizlere ağabeylik yapıyor"

MTTB Malatya İl Başkanı Turgut Özal Aksüt ise, "Bizi ağırladığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben yaklaşık 10 yıldır bu sivil toplum kuruluşunun içerisindeyim. Bu süre içinde başkanımız birçok kez hem bir belediye başkanı hem de bir abi olarak birçok konuda konuştuk. İçinden çıkamayacağımız konularda bizlere yardımcı oldu. Hala da olmaya devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA