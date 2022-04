Başkan Böcek: "Görev sürem dolmadan 77 değil, 142 projeyi bitireceğiz"

-Başkan Böcek, görev süresinin 3 yılında değerlendirme toplantısı düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "

"5 yıllık görev süremiz tamamlanmadan, sadece sözünü verdiğimiz 77 projeyi değil, en az 142 önemli projeyi bitirmiş olacağız"

" Bundan hiç şüpheniz olmasın, çünkü Antalya'ya daha da fazlası yaraşır"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "5 yıllık görev süremiz tamamlanmadan, sadece sözünü verdiğimiz 77 projeyi değil, en az 142 önemli projeyi bitirmiş olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü Antalya'ya daha da fazlası" yaraşır"dedi.

Büyükşehir Belediye Bakanı Muhitti Böcek, kent merkezindeki bir otelde görevdeki 3 yıllık faaliyetlerini anlattı. 'Antalya'ya daha fazlası yaraşır' sloganıyla düzenlenen toplantıya, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları ve büyükşehir belediyesinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Mazbatayı alışının 3. yılı olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, Ramazan ayının tüm dünyada sağlık barış ve mutluluk getirmesini diledi.

"Hayallerim sevdam bitmedi"

Koltuk ve makamların geçici olduğunu ve kendisine verilen değeri hiçbir zaman unutmadığını dile getiren Böcek, "Göğsümde taşıdığım en onurlu rozet de memleketimin ve vatanımın hiçbir köşesinde, başımı öne eğdirecek bir yanlışa imza atmamış olmamdandır. Antalya ve Antalyalılara hizmet etmek en büyük gururum oldu. Siyasi hayatım boyunca bütün vatandaşlarıma hizmet etme hayalim vardı. 3 yıl önce bana güvenen aşık olduğum bu şehre hizmet fırsatı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Tarih; hayal edenleri değil, hayallerini gerçekleştirenleri yazar, ne mutlu ki bana, cumhuriyetimizin 100. yılında da Antalya'ma hizmet etme onurunu yaşayacağım. Hayallerim de sevdam da bitmedi, bitmeyecek. Adaylık görevi verildiği ilk günden itibaren siz değerli yol arkadaşlarımla 99 gün, gece gündüz demeden 19 ilçe, 913 mahallemizde adım adım yürüdük, kapı kapı dolaştık. Kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi, haksızlığa uğrayan vatandaşlarımızın hakkını teslim edeceğimizi, dertlerine derman olacağımızı söyledik. 'Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız' diyerek kıymetli vatandaşlarımızın kutsal oylarıyla seçimi kazandık" diye konuştu.

"Antalya'yı sizlerle yönetiyoruz"

Gece gündüz demeden "planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya'yı inşa edebilmek için var gücüyle çalışmalara başladığını dile getiren Başkan Böcek, " Büyük bir borç yükünü devraldığımızın bilinciyle, ilk iş olarak tasarruf tedbirleri alarak israfa son verdik. Bir taraftan borçları öderken diğer taraftan halkın yararına olan projelerimize de devam ettik. Turizmle ve tarımla yüksek katma değer üreten, eğitim, spor, kültür sanat odaklı, çevre ve doğa dostu, mutlu ve kaliteli yaşamın olduğu, geleceğin Antalya'sı için çalışmalarımızı sürdürdük. Tüm bu hizmetleri hayata geçirirken enerjimizi, gücümüzü hep sizlerden aldık. Antalya'yı Antalyalılarla birlikte, ortak akılla yönettik. Bu süreçte, çok zor zamanlar geçirdik. Bütün dünyada dengeleri alt üst eden bir pandemiyle mücadele ettik" dedi.

"Manavgat'ta dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik"

Antalya'nın geçen yol cumhuriyet tarihinin en büyük oran yangınını yaşadığını hatırlatan Başkan Böcek, " Bu yangın 1canlarımızla birlikte ciğerlerimizi ve anılarımızı da kül etti. Bu kadar acının yaşandığı günlerde bile acımasızca siyaset yapanları gördük, hatta bir belediye başkanının evleri yanmayan vatandaşların pişman olacağına dair akla, mantığa uymayan talihsiz açıklamalarına şahit olduk. Tüm bu yaşananlara rağmen, kimseyi ötekileştirmeden var gücümüzle çalışarak dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik. Ülkemizin dört bir yanından yangınla mücadeleye katkı koyan tüm vatandaşlarımıza, belediye başkanlarımıza, kurum ve kuruluşlara, kısacası desteğini esirgemeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Tıkır tıkır çalışıyoruz"

Böcek, ekonomik krizi herkesin derinden etkilemeye devam ettiğini kaydederek, tarımsal üretimde artan girdi maliyetleri, gübreye, mazota gelen zamlar, enerji fiyatlarındaki artış, çiftçinin belini büktüğünü ve üretmez hale getirdiğine değindi.

Tüm baskı ve engellemelere rağmen sorunları bıkmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çözmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, tıkır tıkır çalıştıklarını, teker teker tamamladıklarını belirtti.

"İşbirliği içinde hizmet ediyoruz"

"Ben sen yok biz varız" diyerek kimseyi ötekileştirmediklerine vurgu yapan Başkan Böcek, " İnancı ve siyasi görüş ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet sunduk. Bizlere tanınan 5 yıllık yetkinin ilk 3 yılını geride bırakırken bu şehre katkı sağlayan herkesin yanında, engel çıkaranın da karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Turizmden tarıma, sudan enerjiye, üretim kooperatiflerinden iklim değişikliğine kadar hemen her alana; yaşlıya, gence, engelli bireylere, kadınlara, çocuklara ve can dostlara özel olarak hazırladığımız projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak, çözüm üretmeye odaklı, hareket kabiliyeti yüksek, uzman bir kadro ile çalışmanın yanı sıra; gönüllü ve toplum merkezli kurumlarla iş birliği içerisinde hizmet ediyoruz"dedi.

"Kaosun parçası olmadık"

Başkan Böcek, sadece alt yapı ve üst yapı hizmetlerinde değil; ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması konularında da titizlikle çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

'Biz birlikte yaparız' sözüyle çıktığı yolda verdikleri bütün sözleri tutmak ve daha fazlasını yapmak için durmaksızın çalıştıklarını işaret eden Başkan Böcek, " Tüm vatandaşlarımıza eksiksiz ve ayrımsız bir şekilde hizmet götürebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. "Planlı, kurallı, kimlikli bir kent" hedefiyle "bu güzel şehri ortak akılla ve birlikte yöneteceğiz" dedik. Gücümüzü daima birlikten aldık ve işte bu güçle, her türlü zorluğu aştık. 7'den 77'ye herkese dokunabilmek ve fayda sağlayabilmek için seçim öncesinde geliştirdiğimiz projelerimizi teker teker hayata geçirmeye başladık. bu süreçte karşımıza geçmiş yönetimlerden kalan sorunlu projeler çıktı. Seçimi kaybedeceklerini anlayan geçmiş yöneticilerin aceleyle ve plansız bir biçimde ihaleye çıktıkları projelerden, halkımızın yararına olanları bitirme kararı aldık. Çünkü bu projeleri iptal etmek ya da çözümsüzlüğe sürüklemek belediye bütçesine ciddi zararlar verecekti. Bu noktada, kaosun bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olmayı seçtik ve projelerin tamamlanması için önemli bir kaynak aktardık"dedi.

"142 projeyi bitireceğiz"

Verdikleri sözleri hiç unutmadıklarını, bahane üretmediklerinin altını çizen Başkan Böcek, " Seçim döneminde "Muhittin Böcek sözü" diyerek açıkladığımız projelerimizi hayata geçirmekle kalmayıp daha da fazlasını yaptık. Önümüzde daha 2 yıl var. Kalan zamanımızda tüm projelerimizi sırasıyla tamamlayacağız. Her zaman daha da fazlasını üretmek, daha da fazlasını başarmak için çalışacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle ve tabii ki Antalyalılarla birlikte yürümeye, sosyal yardımları arttırıp kamu yararına öncelik vermeye, iş, AŞ üretip paylaşmaya ve bu şehri birlikte yönetmeye devam edeceğiz. 5 yıllık görev süremiz tamamlanmadan, sadece sözünü verdiğimiz 77 projeyi değil; en az 142 önemli projeyi bitirmiş olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü Antalya'ya daha da fazlası" yaraşır"açıklamalarında bulundu.

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Cem Oğuz, biten ve devam eden ve başlanacak olan projeler hakkında sunum yaptı.

"Başkan Böcek'in projeleri"

Başkan Böcek'in hayata geçirdiği projelerden bazıları ise şöyle oluştu: "Halk et, halk süt, her ilçeye bir kreş, akıllı tarım uygulamaları, üreticiye alternatif ürün ve hibe desteği, çiftçi eğitimleri,bitki besleme desteği, ipkek böcekçiliği, sulama projeleri,süt tankı desteği, makine teçhizat desteği, hayvancılık destekleri, çiçek soğanı üretim ve depolama tesisi, arı kovanı desteği, tekneler ile denizler tertemiz, hobifest, yılbaşı festivali, akıllı ulaşım sistemleri projesi, kavşak düzenlemeleri, ulaşımdaki engellerin kaldırılması, otopark projeleri, akıllı kent Antalya, GES kuruyor,enerjimizi güneşten alıyoruz, kent meydanları hayat buldu, emekliler kahvesi, kent hafızasına sahip çıkyoruz, öğrencilere can suyu olunması, Antalya fikir atölyesi,e spor,istihdam ofisi, Yeşilçam doğa yürüyüşü ve bisiklet yolu projeleri, yerleşik yabancılar ve turistler için projeler, ata sporuna destek, Amatör sporlara destek, muhtarlara destek,afet sonrası destek hizmetleri"

"Biten projelerden bazıları"

Bitirilen bazı projeler ise, " Meltem katlı kavşağı, Büyükşehir belediyesi sağlık kompleksi, Manavgat katı atık aktarım tesisi, Karaman ve Kuruçay köprüsü, Kemer meydanı çalışmaları,Döşemaltı kanalizasyon çalışması, Deniz deşarj hatlarının yenilenmesi, içme suyu depolarının yenilenmesi, Gazipaşa su projeleri, yaya üst geçit projeleri, faytonların kaldırılması, insansız can kurtaran projesi, balıkçılık ağı atıklarının toplanması, dere atık kapanı projeleri, susuz çim projesi, bimekan, Antalya Turizm Birliği, 3. Etap raylı sistem projesi, Doğu Garajı Nekropol alanı inşaatı, Karaalioğlu Kent Yaşam parkı,anıt ağaçların tescillenmesi"

"Bitirilme aşamasındaki bazı projeler"

Bitirilme aşamasında olan projelerden bazıları: " Manavgat yangını sonrası hizmetler, Finike kanalizasyon projeleri,Kumluca içme suyu projeleri,Uncalı mezarlığı,Alanya Belediye hizmet binası, raylı sistem ve yeni vagon alımları, Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi, Balbey Mahallesi projesi, Gazipaşa ve Serik Kültür merkezi, Alanya Toptancı Hali, Kaş Kınık toptancı hali"

"Bitirilme aşamasındaki seçim projeleri"

Bitirilme aşamasında olan seçim projeleri: Sokak hayvanları bakım evi projesi, Manavgat toptancı hali projesi, 4. Etap raylı sistem, 100. Yıl Bulvarı yeni yaşam alanı projesi, Korkuteli Yaş sebze ve meyve kurutma tesisi, Gençlik merkezi,Kaleiçi çevre düzenleme prpojesi, Engelsiz yaşam evi projesi, Çevre eğitim ve inovasyon projesi, Sağlıklı ve ekonomk su-antsu, ulaşım ve imar planları, Halk yem, Kırcami planı ve alt yapısı, Sera atıkları projesi, Lara Kent par Sahil projesi, Atıksu arıtma master planı"

"Başlanacak bazı projeler"

Yakında başlanacak projeler: "Konyaaltı iman bölgesi sahil düzenleme projesi, Boğaçayı 2.