Bakan Varank: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor (2)

BAKAN VARANK, ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONUNU İNCELEDİ

Karaman'daki programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı fabrikaları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimi yapılan elektrikli araç şarj istasyonunu inceledi. Programda konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:

Anadolu sermayesinin üretim gücüne inandıklarını belirten Bakan Varank, "Zaman zaman ben, 'birileri istemese de', 'birileri beğenmese de' diye ifadeler kullanıyorum. Bunu çok ayrımcı bulan insanlar oluyor. Yozgat dediğimizde burun kıvıranlar, Karaman dediğimizde dudak bükenlerin aslında Anadolu sanayisinin neler yapabildiğini görmeleri gerekiyor. Bu manada da benim dilim ayrıştırıcı değil. Karaman'a, Yozgat'a dudak bükenlerin tavırları aslında Türkiye açısından ayrıştırıcı bir tavır, ayrıştırıcı bir dil." diye konuştu.