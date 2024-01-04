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Bakan Tunç İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Başsavcı İsmail Uçar ve Komisyon Başkanı Ahmet Kaya tarafından ağırlanan Bakan Tunç, adliye konferans salonunda da hakim savcılarla toplantı yaptı.

Bakan Tunç İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti

İSTANBUL - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Başsavcı İsmail Uçar ve Komisyon Başkanı Ahmet Kaya tarafından ağırlanan Bakan Tunç, adliye konferans salonunda da hakim savcılarla toplantı yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, savcılar ve komisyon üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Yılmaz Tunç, Başsavcı İsmail Uçar'ın odasında ağırladı. Ardından adliye konferans salonunda hakim savcılarla bir araya geldi. Ön büroları gezdikten sonra basın mensuplarına teşekkür eden Tunç adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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