Bakan Özer: Tarım alanında eğitim veren meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yöneteceğiz - Haberler

Bakan Özer: Tarım alanında eğitim veren meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yöneteceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tarım liselerimizin tamamında artık yeni bir yönetim modelini devreye sokuyoruz. Tarım alanında eğitim veren Türkiye'nin tüm noktalarındaki meslek liselerimizi, Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yöneteceğiz. Okul yöneticilerini, öğretmenlerimizi, müfredatı birlikte belirleyeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki imza törenine Milli Eğitim Bakanı Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, mesleki eğitim verilen tüm alanlarda iş gücü piyasasının güçlü temsilcileriyle birlikte hareket ettiklerini belirterek, atılan adımlar sonucunda mesleki eğitimin son yıllarda şaha kalktığını söyledi.

Bakan Kirişci ise, iş birliği protokolüyle tarım sektörüne verilecek olan teknik ve mesleki desteğin çok kıymetli bir katkı olacağını söyleyerek, "Tarım ve orman sektörü uzun yıllar ihmal edilebilir bir sektör olarak görüldü. Bazı çevreler bu sektörün ürettiklerinin ithal yoluyla da ikame edilebileceği gibi kötü bir algıya sahip oldu. Önce pandemi, sonra Rusya-Ukrayna savaşı gösterdi ki; teknoloji bizim karnımızı doyurmuyor. Diğer taraftan cebimizde paramız var ama herhangi bir satın alma gücü olamıyor. Mutlak surette yerli ve de mümkünse milli bir üretim şart. Bu da tarımın ta kendisi. Dolayısıyla böyle bir üretimin gerçekleştirilmesini mecbur ve zorunlu kıldık" ifadelerini kullandı.