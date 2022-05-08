Bakan Kirişci ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım Adana'da

ADANA (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

18'inci Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliğine katılmak üzere Adana'ya gelen Bakan Kirişci ve Yıldırım, Vali Elban'ı tarihi Kız Lisesi Binasında ziyaret etti. Bakan Kirişci ve Yıldırım'a AK Parti Adana Milletvekilleri ile parti yöneticileri de eşlik etti.

Bakan Kirişci ve Yıldırım ziyaret sırasında Adana Valiliği Şeref Defterini de imzaladı.

Bakan Kirişci ve Yıldırım ardından AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını, Yörük ve Türkmen Kültür Sana Şöleni Çadır Alanı'nı ziyaret edecek, Türk Dünyası Aksakallar Meclis Toplantısı ile Yörük ve Türkmen Kültür Sanat Programı'na katılacak, Kozan Yolu'nda esnafla bir araya gelecek. - ADANA

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