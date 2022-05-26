Bakan Kirişci: Tarım ve gıda sektörü, stratejik bir sektördür - Haberler

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Önce pandemiyle sonra Rusya- Ukrayna savaşı ile gördük ki tarım ve tarımdan hareketle de gıda sektörü, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu sektör mutlak suretle asgariden yerli ve milli olmak zorunda" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde TBMM Tarım ve Orman Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AB Türkiye Delegasyon Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen '15'nci Yıl Değerlendirme Toplantısı ve Yatırımcı Buluşması' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kirişci, yapılan projeleri önemsediğini belirterek, "Meclis'te komisyon başkanı olduğum dönemde bu süreç başlamıştı. Elbette Avrupa Birliği'nin 1,4 milyarlık desteği önemli, kendi milli bütçemizden de koyduğumuz destekte önemli ama çok daha önemlisi başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere böyle bir projede istihdamla ve üretimle buluşmuş olması bizim için son derece kıymetli" dedi.

Programın sonunda TKDK'dan 15 yıllık süreçte destek alan girişimcilere, Bakan Kirişci tarafından ödülleri takdim edildi.