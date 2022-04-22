Bakan Kirişci: Suyu bol gördüğümüzde rehavete kapılmayalım

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin geçen yıllara göre biraz daha fazla yağış aldığını ifade ederek, "Bu bizim su zengini olmadığımızı, su konusunda sıkıntılarımızın olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Sakın ola suyu bol gördüğümüzde rehavete kapılıp, yeniden eski alışkanlıklarımızı sürdürmeyelim" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Bakan Kirişci ilk olarak Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Bakan Kirişci, daha sonra Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'ne giderek, 65 metre yüksekliğindeki, 12 bin dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacak olan Gündüzler Barajı'nın su tutma programına katıldı. Bakan Kirişci, iş makinasını kullanarak, su tutma işlemini sağlayan beton bloğu yerleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gündüzler Barajı su tutma programının ardından partisinin il başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve partililer tarafından karşılanan Bakan Kirişci, Gündüzler Barajı'ndaki programı hatırlatarak, "Su medeniyet, su vatan, su bereket, su ülke için refahtır. Biz bunların bilincinde olan insanlarız. İnşallah o bölgemizde suyun ulaşmadığı herhangi bir yerimiz kalmayacak. Kendi topraklarımız üreticilerimizin alın teriyle berekete dönüşecek, üretime dönüşecek, istihdama dönüşecek inşallah" dedi. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nın ardından MHP Eskişehir İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Kirişci, daha sonra tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geleceği otele geçti.