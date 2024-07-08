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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Temmuz ayı aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına ilişkin 2,7 milyar lira yaşlı ve 2,1 milyar lira engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Göktaş, SODAM'lar aracılığıyla kadınların meslek edinmelerine destek sağlandığını ve engelli yaşlı vatandaşlara yönelik aylıkların da hesaplara aktarıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına ilişkin 2,7 milyar lira yaşlı ve 2,1 milyar lira engelli aylıkları olmak üzere toplam 4,8 milyar lira tutarındaki aylıkların hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Göktaş, Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yapılan Sosyal Dayanışma Merkezi'nin (SODAM) açılış törenine katıldı.

Göktaş, törendeki konuşmasında, sosyal politikaları ihtiyaçlara göre tüm toplumu kapsayacak şekilde her geçen gün zenginleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim yoldaşı olan Romanlara yönelik çalışmaları gayretle sürdürdüklerine işaret eden Göktaş, "Roman vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde açtığımız SODAM'lar bu anlayışın en güzel örneğidir. Hayata geçirilen SODAM'larla, kadınlar için özel programlar hazırlıyor ve uyguluyoruz." diye konuştu.

Göktaş, 7'si İzmir'de olmak üzere 90 SODAM ile 27 kentte kadınların kişisel gelişimlerine katkı sunduklarını ve sosyal hayata katılımlarını artırdıklarını dile getirdi.

"Kendisini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza destek oluyoruz"

SODAM'larda meslek edindirme kursları ve sertifikalı eğitim programları sunduklarını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk hakları gibi eğitim programları ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli hayat sürmelerini sağlıyoruz. Sakarya'da yaşayan ve iki çocuk annesi olan Sevgi Hanım, SODAM'ın açtığı aşçılık kurslarıyla hayalindeki işi yapmaya başladı. İstanbul'da Seçil Hanım, SODAM'ın sunduğu beslenme programlarıyla sağlığına kavuştu. Adapazarı'nda Ayşe Hanım, SODAM aracılığıyla kuaförlük mesleğini edinerek aile ekonomisine destek sağlamaya başladı. Bu güzel örnekleri artırmak mümkün. Bugün SODAM'lar Sakarya'dan Adapazarı'na, İstanbul'dan Tekirdağ'a, İzmir'den Kocaeli'ye yüzlerce kadına yeni imkanlar sunmaya devam ediyor, sağladığı eğitim imkanlarıyla kadınların meslek edinmelerine katkı sağlıyor. Bu hizmetlerle, kadınlarımız ve çocuklarımız geleceğe umutla bakıyor. İşte bugün hep birlikte resmi açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Buca SODAM ile vatandaşlarımıza yeni hizmet sunuyoruz. Aşçılıktan pastacılığa, robotik kodlamadan kuaförlüğe kadar açılan kurslarla kendisini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Akıl ve zeka oyunları kursuyla 8-14 yaş grubu çocuklarımızın keyifle vakit geçirecekleri sosyal bir ortam sunuyoruz."

Engelli ve yaşlık aylıkları

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerine işaret eden Göktaş, temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıklarının da hesaplara aktarılmaya başlandığını söyledi.

Göktaş, "Bu kapsamda 2,7 milyar lira yaşlı ve 2,1 milyar lira engelli aylıkları olmak üzere toplam 4,8 milyar lira tutarındaki aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi hak kaybı yaşamaması için temmuz ayı farklarını da ağustos ayı dönem ödemesiyle birlikte hesaplara aktaracağız. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları için bağımsız şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanlarında olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Süleyman Elban ise tesisin kapsamı ve birçok imkanı bir arada bulundurması yönüyle diğer tesislere örnek olacağını belirtti.

Açılış sonrası Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçen Bakan Göktaş, merkezdeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Politika Haberler

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